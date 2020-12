Barça : le message de Messi à ses fans pour son 644e buts !

Après son record historique de ce mardi pour son 644e buts inscrits contre Valladolid, Lionel Messi a posté un message de remerciement sur ses réseaux sociaux à l’endroit de son entourage qui l’a beaucoup aidé à atteindre ce niveau.

La Pulga après avoir égalé le record de Pelé ce samedi avec son 643e buts ne s’est pas arrêté. Il a mis la 15e journée de la Liga à profit pour dépasser la légende.

Ainsi, à la 65e minute de jeu contre Valladolid ce mardi, il a inscrit le troisième but du match et son 644e buts avec une frappe du plat du pied gauche. Cependant, il devient le meilleur buteur de l’histoire à avoir marqué le plus de buts dans un même club.

Un record, que Cristiano Ronaldo son rival n’a pas battu. Honoré, le sextuplé ballon d’Or et finaliste The Best 2020, a décidé de remercier ses fans, sa famille et ses proches qui l’ont soutenu et l’ont poussé à atteindre ce niveau au sommet.

«Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’aurais jamais cru battre des records. Et encore moins celui que j’ai réalisé aujourd’hui que Pelé avait. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont aidé pendant ces années, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui me soutiennent chaque jour. Câlin !!», a-t-il écrit. Félicitations chef !