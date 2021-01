Barça : la réaction de Araujo après la victoire

Découvrez la réaction de Frenkie De Jong après la victoire du FC Barcelone sur le Rayo Vallecano en Coupe du Roi.

Depuis un certain temps, l’international néerlandais gagne de la place chez les supporters férus du FC Barcelone. Frenkie De Jong lors de ses sept derniers matchs a marqué quatre buts pour le FC Barcelona toutes compétitions confondues, un de plus qu’il n’en avait marqué lors de ses 62 matchs précédents pour le club (3 buts).

Visiblement, avec Ronald Koeman le milieu de terrain hollandais se sent plus libérer qu’avant. Interrogé sur sa progression, De Jong répond : «Je suis beaucoup plus dans la surface et c’est pourquoi je peux marquer plus de buts qu’avant», a-t-il fait savoir.

Il a également livré ses impressions concernant le match remporté dans lequel il a été auteur du second but et désigné en plus comme homme du match : «Nous sommes très heureux de la victoire. Nous devons continuer comme ça.»

«C’était très important pour nous de passer ce tour, nous voulons nous battre pour ce titre. Nous avons créé suffisamment d’occasions de marquer, mais nous en avons raté beaucoup. Le terrain n’était pas génial non plus, mais nous sommes heureux parce que l’équipe a surmonté l’adversité», a laissé entendre l’ancien joueur de Ajax Amsterdam.