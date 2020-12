Barça : Koeman parle du dévouement de Léo Messi avec le club

Ronald Koeman sur le site du FC Barcelone ce jeudi, a évoqué le cas de Lionel Messi qui vit actuellement un temps peu agréable avec moins de buts. Mais qui reste tout de même motivé pour porter le FC Barcelone haut.

Lionel Messi, passe la période la plus compliquée de sa carrière. En 18 matches joués cette saison, toutes compétitions confondues (Liga et Ligue des Champions), il a a inscrit seulement 10 buts (dont 5 penalties) et délivré 5 passes décisives.

Néanmoins, Ronald Koeman ne cesse de compter sur lui pour faire passer sans doute son projet. Dans un entretien, le néerlandais avoue qu’il parle avec La Pulga et le pousse a être plus motivé, malgré qu’il l’est déjà.

«En théorie, c’est la même chose pour tous les joueurs. S’il est apte à jouer et assez bon, alors il le fera. Mais, bien sûr, Leo est plus âgé qu’avant, même s’il est un joueur qui veut toujours jouer les matches et surtout les gagner. Il s’entraîne dur tous les jours. Il est très engagé. En tant qu’entraîneur, j’aime parler à mes joueurs, et je parle aussi à Leo de cela et d’autres choses parce qu’il est également capitaine d’équipe», a ainsi confié Ronald Koeman.