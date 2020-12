Barça – Juve : Pirlo parle du duel Messi – Ronaldo !

Ce soir, le FC Barcelone affronte la Juventus de Turin. Une occasion pour Lionel Messi de retrouver son rival Cristiano Ronaldo. Ces retrouvailles intéressent les supporters et même Andrea Pirlo qui s’est prononcé sur le sujet en conférence de presse.

Ce Barcelone-Juventus sera peut-être l’occasion de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affronter. Toutefois, Messi a été laissé au repos lors des deux derniers matches de son équipe en Ligue des champions. Interrogé par les journalistes sur la célèbre rivalité entre l’Argentin et le Portugais, Pirlo a réaffirmé son admiration pour les deux joueurs.

«Messi et Ronaldo sont deux extra-terrestres. Depuis dix ans, ils dominent la planète foot et se partagent les Ballons d’or. Nous avons de la chance d’avoir Ronaldo dans notre équipe. Il peut encore battre de nombreux records et nous devons l’aider pour ça», a-t-il déclaré.