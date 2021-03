Barça : Josep Maria Bartomeu arrêté dans l’affaire Barçagate !

L’attaquant du PSG a partagé l’image sur ses réseaux sociaux et a dû expliquer ce qui s’était passé.

Mauro Icardi a inquiété tous les fans par un post sur les réseaux sociaux. Compte tenu des multiples requêtes, l’attaquant du PSG a dû expliquer de quoi il s’agissait.

Il s’avère que l’Argentin a partagé une photo au format histoire sur son compte Instagram personnel, dans lequel on le voit porter un masque à oxygène . Compte tenu du contexte de la pandémie, les utilisateurs n’ont pas tardé à lui faire part de leurs préoccupations.

«Pour tous ceux qui me l’ont demandé, c’est une chambre hyperbare que j’ai à la maison et qui est utilisée pour prévenir les blessures et aider à récupérer plus rapidement des jeux, des séances d’entraînement, etc., dans laquelle de l’oxygène pur est respiré à une pression trois fois plus élevée que l’atmosphère», a écrit Icardi.

Par ailleurs, il a expliqué la raison de son absence dans le match que le PSG disputera aujourd’hui contre Dijon à partir de 13h00, pour la 27e journée de Ligue 1. «Demain je ne serai pas dans le match à cause d’une simple gastro-entérite familiale», il a clarifié.

Les chambres hyperbares sont de plus en plus courantes chez les footballeurs d’élite, car elles oxygènent le sang, réduisent la fatigue et accélèrent la récupération musculaire.