Barça : Joan Laporta salue la simplicité de Koeman dans le dossier Éric Garcia

Joan Laporta a fait une déclaration de reconnaissance envers Ronald Koeman qui a reconnu les difficultés du club catalan et a préféré attendre la fin du contrat de Éric Garcia pour l’avoir.

Le défenseur central des citizens, Éric Garcia n’a pas pu rejoindre le FC Barcelone cet hiver et ceci à cause des moyens financiers du club. Ronald Koeman a compris la situation et a accepté d’attendre l’été prochain. Un comportement qui l’a valu des éloges chez le candidat Joan Laporta.

«Je n’ai pas parlé avec Koeman. Le jour de la réunion avec la direction intérimaire, je me suis retrouvé face à un Koeman impeccable au moment d’écouter la situation économique du club et les options envisagées. Il a compris les raisons, il a compris qu’Eric García ne pouvait pas venir parce que c’était absurde de payer s’il pouvait venir gratuitement», a déclaré Joan Laporta.

«Koeman mise sur la réserve. Araujo répond aux attentes, Mingueza fait les choses bien, et mieux encore puisqu’il joue au poste de latéral. Umtiti s’améliore aussi, et Piqué va revenir», a-t-il ajouté.