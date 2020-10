Barça : Gérard Piqué tacle publiquement Bartomeu !

Certes, Gérard Piqué a accepté de diviser son salaire par deux pour être prolongé, mais ceci ne suffit pas de croire qu’il est tout de même d’accord avec la direction catalane. Présent dans les colonnes du quotidien La Vanguardia, il dévoile ses vérités et tacle ses dirigeants.

Au FC Barcelone, ça ne pousse toujours pas entre le vestiaire et le boss Josep Maria Bartomeu. Actuellement, le sujet qui fait effet de discorde est la baisse des émoluments.

D’autres joueurs ont accepté de rendre les 50% de leur salaire et pour d’autres les 30%. Par contre une majeure partie s’est montrée catégoriquement négative à cette décision. Une situation qui divise le club.

Ainsi, Gérard Piqué a accordé une interview à Vanguardia, pour enfin se pencher sur la situation. Occasion pour lui de parler de ses relations avec Bartomeu, du départ inopiné de Lionel Messi et tout autres sujets. Pour cette fois-ci, le défenseur n’a pas mâché ses mots.

«Ma relation avec le président peut être cordiale. Je n’ai envie de dire du mal de personne, mais il y a eu des moments…», a-t-il déclaré en prélude.

Concernant les baisses de salaire, l’espagnol pense que : «Les formes employées par le club ont été très mauvaises. Nous sommes en désaccord total. Le Barça m’a tout donné, donc je me suis mis à sa disposition.»

Ce qu’il pense du départ de Messi en été dernier : «Messi ? En tant que président, j’aurais agi différemment. J’ai demandé à Leo de patienter. Mais je me demande : comment se fait-il que le meilleur joueur de l’Histoire, dont nous avons eu la chance de profiter, se réveille un jour et envoie un Burofax parce qu’il a le sentiment de ne pas être écouté ? C’est trop choquant. Que se passe-t-il ? Leo mérite tout. Le nouveau stade devrait porter son nom, puis celui du sponsor. Nous devons préserver nos icônes, et non les discréditer. Ça me tape sur les nerfs», lâche-t-il.