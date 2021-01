Barça : «frappé», le mot qui épargne Lionel Messi d’une lourde sanction

Alors qu’une sanction de 4 à 12 matches lui serait pressentie, un petit mot de l’arbitre a tout changé. La Pulga ne sera plus lourdement sanctionné.

En effet, selon les informations de Sport, il est écrit dans le rapport de l’arbitre que Lionel Messi a «frappé un adversaire avec le bras en utilisant une force excessive».

La différence est faite sur les termes utilisés. Gil Manzano a choisi le terme «frappé» et n’a pas évoqué le mot «attaque» ni «agression».

Cela exclut donc le minimum de quatre matches prévu par l’article 98 du code disciplinaire. Lionel Messi devrait être jugé sur un comportement violent et non une agression et devrait prendre deux matches en suspension.