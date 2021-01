Barça donne des nouvelles sur l’état de Ansu Fati

Le magazine Forbes a publié la liste des joueurs qui ont touché le plus d’argent en 2020. Voici le Top 10 de cette liste.

Au sommet du podium, on trouve le génie argentin Lionel Messi. Il est le premier de ce classement de Forbes a cause de son émolument estimé à 74.8 millions d’euros et 102.5 millions d’euros au total.

Il est suivi de son rival Cristiano Ronaldo. Décidément, les deux stars ne se laissent pas. Le portugais est deuxième avec

57 millions d’euros de salaire à la Juventus Turin, et 95.1 millions d’euros au total en 2020.

Neymar (PSG) s’installe au pied du podium des top 3 avec un total de 78 millions d’euros, dont 63.4 millions d’euros de salaire au PSG.

Voici le classement complet de Forbes :

10. David de Gea (Manchester United)

De Gea a touché 22 millions d’euros cette année, dont 20 millions correspondant à son salaire à Manchester United.

9. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Robert Lewandowski a touché 23 millions d’euros cette année, 20 millions d’euros correspondants à son salaire au Bayern Munich.

8. Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

18.7 millions d’euros de salaire annuel, 23.6 millions au total.

7. Antoine Griezmann (FC Barcelone)

22.7 millions d’euros de salaire annuel, 26.8 millions d’euros au total.

6. Paul Pogba (Manchester United)

22.8 millions d’euros de salaire annuel, 27.6 millions d’euros au total.

5. Mohamed Salah (Liverpool)

19.5 millions d’euros au total, 30 millions d’euros au total.

4. Kylian Mbappé (PSG)

22.7 millions d’euros de salaire annuel, 34.2 millions d’euros au total.

3. Neymar (PSG)

Les années passent et le podium est toujours le même. Neymar a touché un total de 78 millions d’euros, dont 63.4 millions d’euros de salaire au PSG.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

57 millions d’euros de salaire à la Juventus Turin, et 95.1 millions d’euros au total en 2020.

1. Lionel Messi (FC Barcelone)

74.8 millions d’euros de salaire selon ‘Forbes’, et 102.5 millions d’euros au total.