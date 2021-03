Barça : David Alaba dans le collimateur de Joan Laporta

Aussitôt arrivé, Joan Laporta pense déjà à renforcer la défense catalane. Ainsi, il aurait déjà jeter son dévolu sur David Alaba.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba est proche de plier ses bagages pour une nouvelle destination. Plusieurs clubs européens sont déjà à sa trousse comme le Réal Madrid qui pense l’enrôler.

Mais à peine élu président du club catalan, Joan Laporta aurait déjà ciblé Me joueur. D’après le journal espagnol AS dans son édition numérique, le nouveau leader du club catalan avait rencontré la semaine dernière Pini Zahavi et Fali Ramadani, agents de l’international autrichien, afin d’évaluer la possibilité du joueur polyvalent de 28 ans, de se diriger vers le Camp Nou à la fin de la saison.