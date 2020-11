Présidentielle américaine : Barack Obama salue la victoire «historique» de Joe Biden

L’ancien président américain Barack Obama a salué samedi la victoire «historique» de Joe Biden, qui fut son vice-président, dans la course à la Maison Blanche.

«Nous avons de la chance que Joe ait ce qu’il faut pour être président et se comporte déjà comme tel. Car lorsqu’il entrera à la Maison Blanche en janvier, il sera confronté à une série de défis extraordinaires qu’aucun nouveau président n’a jamais connus: une pandémie qui fait rage, une économie et un système judiciaire inégalitaires, une démocratie en danger et un climat en péril», a dit le premier président noir des Etats-Unis dans un communiqué.