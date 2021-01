Barack Obama salue la victoire électorale de Raphael Warnock en tant que prochain sénateur américain de Géorgie

Barack Obama a fait l’éloge de Raphael Warnock après sa victoire électorale en tant que prochain sénateur américain de Géorgie.

Le démocrate et pasteur a vaincu le président sortant républicain Kelly Loeffler pour devenir le premier sénateur noir de l’histoire de l’État.

Cela signifie que les démocrates sont maintenant un pas de plus vers le contrôle du Sénat après la victoire, avec un collègue démocrate Jon Ossoff également appelé à la victoire.

Deux sièges au Sénat étaient à gagner dans des tours de scrutin spéciaux, le contrôle général de la chambre pendant les deux prochaines années étant à la portée des démocrates s’ils parviennent à gagner les deux élections et à diviser le Sénat par 50 contre 50.

Le vice-président entrant Kamala Harris aurait alors la voix prépondérante au Sénat, permettant au président élu Joe Biden de faire avancer son ordre du jour lorsqu’il entrera à la Maison Blanche le 20 janvier.

Posté sur Facebook, Obama a écrit: «Je tiens à féliciter le révérend Raphael Warnock pour son élection en tant que prochain sénateur américain de Géorgie – et alors que nous attendons toujours les résultats définitifs de l’autre deuxième tour, il est clair que la présentation d’hier soir, aux côtés du président élu La victoire de Biden en novembre en Géorgie témoigne de la puissance du travail inlassable et souvent non annoncé de l’organisation populaire et du leadership résilient et visionnaire de Stacey Abrams.

«Le premier sénateur noir de Géorgie rendra la chambre plus représentative de notre pays dans son ensemble et ouvrira la porte à un Congrès qui peut renoncer à l’impasse pour des raisons de blocage pour se concentrer plutôt sur les nombreuses crises auxquelles notre pays est confronté – secours en cas de pandémie pour les familles en difficulté, droit de vote , la protection de notre planète, et plus encore. »

Il a également souligné que le processus démocratique avait été «grandement testé» pendant la présidence de Donald Trump au cours des quatre dernières années.

«Ces dernières années, nos institutions, notre démocratie et la vérité elle-même ont été grandement mises à l’épreuve par ceux qui ont choisi de donner la priorité au gain personnel ou à l’ambition politique par rapport à nos principes démocratiques. Et même une bonne élection n’éliminera pas ces menaces.

«Mais nous devons également nous rappeler que dans deux semaines, nous inaugurerons un nouveau président. Il aura la chance de travailler avec un nouveau Sénat et une nouvelle Chambre sur les affaires du peuple américain.

Cela survient alors que le Capitole des États-Unis a été placé sous verrouillage alors que des milliers de partisans de Donald Trump se sont affrontés avec la police .

Les partisans du président ont pris d’assaut Capitol Hill aujourd’hui (6 janvier) pour protester contre la certification de la victoire électorale de Joe Biden au Congrès, ce qui a entraîné le verrouillage du complexe et l’évacuation des immeubles de bureaux voisins.