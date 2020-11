Aya Nakamura victime de violences conjugales par son ex Niska : elle explique pourquoi elle n’a pas porté plainte

Aya Nakamura est revenue sur les violences qu’elle a subi de la part de son ex le rappeur Niska en 2019. Avant de filer le parfait amour avec son producteur Vladimir Boudnikoff, la chanteuse Aya Nakamura a été en couple avec le rappeur Niska. Mais leur histoire se termine mal.

En mars 2019, l’interprète de Pookie et Djadj publie une photo d’elle sur son compte Instagram avec le visage tuméfié avec en légende : «Merci qui ?». Aya Nakamura et Niska, un couple dans la tourmente

«Niska frappait Aya Nakamura pour un oui ou pour un non, elle encaissait, prenait sur elle jusqu’au jour où elle a craqué et a décidé de le quitter, avait indiqué le chroniqueur people Aqababe. Niska couchait avec Aya Nakamura, elle est tombée enceinte, et il l’a tabassée pour qu’elle avorte, rouée de coups et tout. C’est pourquoi elle a annulé la sortie du clip Sucette et qu’elle a coupé les ponts avec lui».

Quant à Aya Nakamura, elle avait commenté : «Waaah ce n’est pas tout à fait ça mais oui je me suis fait niquer». À la question : «Il t’a frappée ?», elle avait répondu : «oui. J’étais vraiment choquée». «Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à ce moment-là, j’étais faible mentalement», a expliqué Aya Nakamura

Dans le magazine L’obs, Aya Nakamura est revenue sur cet épisode douloureux de sa vie : «Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à ce moment-là, j’étais faible mentalement. C’est pas que j’avais honte, mais j’étais en mode waouh, je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi… Ça arrive à tout le monde».

En mars 2020, Aya Nakamura s’était moqué de la taille de son ex le qualifiant de «nain de jardin». «Y en a qui parle d’Ex c’est même pas réciproque… Ex coup d’un soir ouais… Ex plan cul… Extraction de la chambre juste après le sExe… elles Exagèrent ????????», avait répondu sur twitter Niska. Toi tu as des filles tu parles comme ça ? Mais bon comme tu t’en occupes pas c’est normal», avait ajouté la chanteuse la plus écoutée dans le monde, qui est désormais heureuse et amoureuse avec son producteur.