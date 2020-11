Aya Nakamura très amoureuse :  la chanteuse parle enfin de son chéri

Nicki Minaj a pour habitude de s’afficher avec des make up toujours plus extravagants. Elle choque alors ses fans au naturel sur Instagram.

Il y a peu, Nicki Minaj a donc alimenté son feed Instagram d’une toute nouvelle vidéo inédite. De quoi faire le bonheur de son public. L’interprète de The Night Is Still Young s’affiche ainsi entre les mains de ses coiffeurs et maquilleurs.

Et à la grande surprise de tous, la célèbre chanteuse américaine n’est pas encore totalement maquillée. Oui, vous avez bel et bien entendu ! Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de voir son visage au naturel.

Surpris, les internautes ont alors réagi en masse au post de leur idole. Ils n’en reviennent toujours pas. Ainsi, les commentaires fusent sous le post de Nicki Minaj, la chanteuse aux nombreux hits.