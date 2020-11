Aya Nakamura son producteur lui déclare son amour : il est très fier d’elle

Qui n’a pas ri aux larmes en voyant «La Rupture» avec Jennifer Aniston et Vince Vaughn ? Sans doute pas Justin Bieber. En effet, à en croire son dernier post Instagram, il s’agit d’un film l’ayant plutôt marqué.

Car oui, entre deux performances en live de son titre 10 000 hours, le chéri d’Hailey Baldwin parvient à trouver le temps de regarder des longs métrage qu’il apprécie.

Nul doute que, comme Justin Bieber, vous n’allez pas tarder à vous refaire «La Rupture». Histoire de pouvoir rire malgré la situation que nous vivons. Certains n’ont peut-être jamais vu le film dont nous parlons. Pour ces derniers, sachez que le script du film s’avère plutôt banal:

«Pour Gary et Brooke, une simple chamaillerie autour de quelques assiettes sales dégénère un soir en dispute. Et la dispute tourne à la brouille. Et la brouille à la rupture. Un mot de trop, une phrase blessante sur laquelle on est trop fier pour revenir, et soudain c’est un gouffre qui se creuse au sein du couple». Voici, pour résumer, l’histoire du film faisant rire Justin Bieber.

Un script peut-être simple, mais lorsque des acteurs tels que Vince Vaughn ou Jennifer Aniston en font partie, le rendu n’en est que plus hilarant.

Pour ceux voulant savoir quel passage du film a le plus marqué Justin Bieber, rien de plus simple. Il suffit de voir son dernier post Insta. Un post dans lequel il dévoilait le moment qu’il aimait le plus dans le long métrage.