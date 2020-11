Aya Nakamura : la chanteuse se vante d’avoir évolué au cours de sa carrière !

Son interview avec 20 minutes aura permis à Aya Nakamura de s’exprimer sur son évolution, son nouvel album ainsi que sur l’actualité.

En deux ans seulement, grâce à ses nombreux tubes comme Copines, Pookie ou Doudou, Aya Nakamura est devenue «l’artiste francophone la plus écoutée au monde». Mais alors que pense-t-elle de son parcours ?

Interrogée sur l’un des titres bonus de l’album où elle chante qu’elle n’est plus la même qu’avant, Aya Nakamura répond : «Avant j’étais plus naïve, je voulais toujours voir le côté positif des choses. Après je suis quelqu’un qui relativise de fou mais… Maintenant je suis plus terre à terre, j’ai moins la tête dans les nuages«.

En effet, la jeune femme a connu le succès très rapidement. Elle raconte : «Je n’avais pas assez de recul, je pense que j’ai savouré les choses comme elles venaient. Je ne me disais pas que j’étais la meilleure et que c’était un truc de ouf ce qu’il se passait, mais les chiffres étaient immenses ! C’était un kif mais j’avais vraiment la tête dans le guidon«.

«J’ai juste envie de faire kiffer ma fanbase et qu’ils apprécient ce que je fais. Je ne me prends pas la tête. Je n’avais jamais fait ça avant et je commence à réfléchir comme ça» (…)» ajoute-t-elle.

Aya Nakamura a également pu évoquer la sortie de son nouvel album, dans le contexte actuel. Elle raconte : «Quand on a annoncé [la sortie de l’album] on n’était pas en confinement, mais si on m’avait dit que l’album sortirait quand on serait confiné j’aurais dit non. Vu que c’était annoncé et lancé, l’attente était déjà là«.

Pour autant, la jeune femme reste très positive. «Je ne sais pas quand on sortira de tout ça donc autant profiter et essayer d’un peu motiver les gens«. Restez donc connectés pour découvrir le nouvel album d’Aya Nakamura, intitulé «Aya», dès demain !