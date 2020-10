Aya Nakamura : la chanteuse nous présente enfin son nouveau mari (photo)

Le Woody de Mama, Seplou, Opah…les surnoms affectifs pour désigner Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire ne manquent pas. L’homme qui revendique la restauration du multipartisme en Côte d’Ivoire en 1990 a une vie politique aussi riche que mouvementée.

Exil, clandestinité, prison, privations…, Laurent Gbagbo a tout bravé pour faire triompher ses idées et son idéal politique pour la Côte d’Ivoire. Et le Woody de Mama, c’est peu de le dire, a su conquérir le coeur des ivoiriens.

Sa notoriété a même dépassé les frontières nôtres à un moment où il traverse des moments particulièrement difficiles ! Pourquoi la popularité de Laurent Gbagbo est-elle toujours vivace malgré tout ?

Un petit regard dans le rétroviseur de l’histoire politique de notre pays nous permettra de mieux comprendre la capacité de résistance de Laurent Gbagbo et l’admiration sans cesse grandissante que lui porte ses concitoyens.

En 2002 quand éclate la rébellion armée qui entraîne la partition du pays, le Woody de Mama est au pouvoir depuis deux ans seulement. Deux ans pas de tout repos dans un pays qui venait d’enregistrer son premier coup d’état militaire.

Le pays déchiré, la partie septentrionale et ses apports économiques aux mains des insurgés, Gbagbo est contraint par la communauté internationale de partager son pouvoir. Le secrétaire général des forces nouvelles sera même premier ministre de son gouvernement.

Malgré tout, Seplou tient. Il maintient l’école ouverte à travers la réinsertion au sud des enseignants et élèves bloqués au nord, il paie les salaires de tous les fonctionnaires du pays et tient ses engagements économiques. Son budget sécurisé lui permet de contenir les nouvelles charges et revendications sociales en misant sur les ressources propres du pays.

Les instituteurs obtiendront d’ailleurs des primes de logement pendant cette période difficile. Les ivoiriens n’oublient pas cet acte de résistance face à l’adversité. Gbagbo se forge ainsi l’image du combattant inlassable qui ne lâche pas son pays. On évoque avec émotion son retour précipité au pays quand éclate la guerre, là où d’autres craignant pour leur vie seraient restés en exil.

Hormis cet aspect, la popularité de Gbagbo loin de s’essouffler après son départ à la CPI, s’est fortement accentuée. En 2011, à la suite d’une crise post-électorale sanglante, les rebelles ivoiriens aidés par les militaires de la force Licorne bombardent la résidence présidentielle et arrêtent le président Gbagbo.

Pendant que plusieurs de ses partisans sont en exil , Gbagbo est envoyé à la CPI. Les autres belligérantsne sont pas du tout inquiétés. Malgré les graves accusations portées contre lui, Gbagbo vainc par la force des arguments. Les témoins de l’accusation ont du mal à prouver sa culpabilité.

Gbagbo est libre et acquitté. Curieusement, on ne lui permet pas de rentrer chez lui. Cette victoire renforce le capital sympathie des ivoiriens pour Gbagbo. Il apparait désormais comme celui qui brise les fers de la pression malgré les pressions de la communauté internationale. Aujourd’hui en résidence à Bruxelles, plusieurs ivoiriens ne cessent de réclamer son retour sur sa terre natale.

En Côte d’Ivoire, le nouveau pouvoir est aux commandes. On promet l’émergence et la cohésion sociale. Les libertés fondamentales sont posées comme préoccupation essentielle des nouveaux gouvernants. Mais dans la pratique, des dissensions éclatent dans la coalition au pouvoir.

Bédié, Gnamien Konan, Anaki et Soro Guillaume quittent le navire au pouvoir. Certains partisans de l’opposition sont toujours au cachot. Malgré la construction de nombreuses infrastructures routières, scolaires et hospitalières, l’émergence traîne les pas.

El Hadj Mamadou Traoré, un fidèle parmi les fidèles de Soro Guillaume, disait récemment : «walahi, je regrette de les avoir soutenus…Que Dieu me pardonne». C’est dire la déception de certains ivoiriens qui ne comprennent pas à quoi la crise ivoirienne a servi.

Et vient le temps des regrets. Regret de Koudou Laurent Gbagbo, le combattant qui offre et s’offre pour son pays. Et sa popularité monte et monte… Aujourd’hui encore, des ivoiriens evoquent mille autres raisons pour justifier leur attachement à Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny l’avait dit : «Le vrai bonheur, on l’apprécie quand on l’a perdu» !

Dan Singault de Blagouin