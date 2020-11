Aya Nakamura : la chanteuse incite ses fans à signer une pétition pour la culture !

La chanteuse Aya Nakamura demande à ses abonnés sur Instagram de signer la pétition pour la culture ! Après M Pokora, c’est donc au tour de la chanteuse Aya Nakamura de prendre position sur les réseaux sociaux.

Aya Nakamura a donc elle aussi pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux. En Story, la jeune artiste invite ses milliers d’abonnés à signer une pétition pour sauver la culture.

Il s’agit d’ailleurs d’une publication du Snep. «Ensemble, mobilisons-nous pour la réouverture des magasins culturels et des rayons culture de la grande distribution.» peut-on lire.

Aya Nakamura soutient donc cette initiative. Eh oui ! Pour elle, il est très important de sauver la culture. Ce qui est normal. Les nouvelles mesures du gouvernement semblent bien plus dures à accepter que celles du printemps dernier. Et on comprend tout à fait !

Côté musique, la chanteuse Aya Nakamura devrait bientôt sortir son nouvel album. En effet, les fans pourront le découvrir le 13 novembre prochain. Une très bonne nouvelle !

Ce qui pourrait bien leur redonner le sourire en cette période difficile. N’est-ce pas ? On a donc hâte de découvrir ses nouveautés ! Affaire à suivre.