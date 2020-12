Aya Nakamura : la chanteuse évoque les violences conjugales infligées par son ex !

Aya Nakamura file le parfait amour avec son producteur Vladimir Boudnikoff. Pour autant, la chanteuse a dû passer des épreuves difficiles comme des violences conjugales.

En effet, Aya Nakamura a déjà été victime de violences conjugales. Pour autant, la jeune femme n’a jamais eu le courage de porter plainte.

Selon Aqababe, l’homme en question serait son ex Niska. En effet, le célèbre rappeur n’aurait pas hésité à la violenter. Un fan a d’ailleurs confirmé ces propos.

La chanteuse serait même tombée enceinte. Cela n’aurait pas empêché Niska de la taper afin qu’elle décide d’avorter. Face à tant de cruauté, la chanteuse aurait choisi d’annuler la sortie du clip Sucette. Dans cette lancée, elle aurait également décidé de mettre un point final à leur relation.

De son côté, Aya Nakamura a juste expliqué : «Ce n’est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait n*quer» en réponse à ces rumeurs. Malgré le flou de cette histoire, Aya Nakamura est bel et bien passée à autre chose. Mis à part la musique, la chanteuse n’a d’yeux que pour sa fille Aïcha (4 ans).

Par ailleurs, l’interprète de Djadja peut compter sur le soutien indéniable de son chéri et producteur, Vladimir Boudnikoff. Il aura cependant fallu quelques semaines à la chanteuse pour officialiser sa relation.

En effet, la belle s’est dévoilée sur son compte Twitter en posant en plein bisou dans les bras de son homme. Si le post a été supprimé par la suite, il est réapparu dans sa story Insta.

Mais depuis cette grande annonce sur les réseaux, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ne se quittent plus ! En effet, les apparitions du couple se font de plus en plus nombreuses sur la toile ! Nous leur souhaitons donc beaucoup d’amour et de bonheur !