Aya Nakamura : la chanteuse est revenue sur son parcours lors d’une interview

C’est sur la scène de l’Olympia que Mouloud Achour a choisi d’accueillir la jolie chanteuse. Un endroit qui rend Aya Nakamura un peu mélancolique.

«Ça me rappelle que je ne peux pas faire de concert.» répond-elle quand le journaliste lui demande son avis sur l’endroit. Mais Aya Nakamura se rappelle aussi de son premier concert à l’Olympia, le 31 mars 2019. «J’étais en mode waw.» avoue-t-elle.

D’ailleurs la jeune femme est très fière de son public. Il faut savoir que la chanteuse touche des gens de tout âge et toutes origines. Ce qui laisse perplexes certains médias. Mais Aya Nakamura a-t-elle encore besoin des médias pour se faire connaitre ? «Pas trop» répond la chanteuse en souriant.

Aya Nakamura est forte de sa communauté. En effet la jolie chanteuse peut compter sur le soutien de ses fans. Sachez d’ailleurs qu’elle est très populaire dans la communauté gay. «Je crois c’est ceux qui m’aiment plus.» lance-t-elle avant d’ajouter qu’il y a beaucoup d’amour.

D’ailleurs la chanteuse est beaucoup appréciée grâce à sa transparence et son honnêteté. «J’ai appris à m’assumer totalement.» explique la jeune femme. Quand sa popularité a pris de l’ampleur, la jolie brune a décidé de prendre du recul et faire une pause.

«Je n’étais pas forcément tourmentée mais je me posais beaucoup de question.» confie-t-elle. Ainsi, Aya Nakamura a pu revenir encore plus forte et avec plus de confiance en elle.

En parlant d’amour, la chanteuse dit «l’amour ça rend aveugle mais ça rend bête un peu.» Elle fait ainsi référence à sa chanson Jolie Nana. Elle confie d’ailleurs qu’elle a laissé passer beaucoup de choses par amour.

Ainsi dans ses paroles elle rappelle à certain(e)s qu’ils ont été ingrat(e)s. D’ailleurs dans ses chansons elle n’hésite pas aussi à lancer des piques à ses exs. «Je suis Aya Nakamura donc c’est un peu difficile de comparer avec les relations de tous les jours.» lance la jeune femme.

L’interview se termine sur une dégustation de Burrata aux caviars ! On ne peut pas dire qu’elle n’est pas gâtée. Découvrez la vidéo dans son intégralité ici. À découvrir !