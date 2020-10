Aya Nakamura : la chanteuse dévoile son déjeuner en amoureux avec son chéri

Très fière de son cabaret, Clara Morgane continue d’en dévoiler les coulisses. En tenue ultra sexy, la star des réseaux sociaux s’affiche alors très tactile avec une effeuilleuse.

À chaque apparition sur la Toile, Clara Morgane fait craquer ses fans. Le célèbre modèle photo dévoile sans cesse de nouveaux clichés ! Plus sexy les uns que les autres, ils font à chaque fois l’unanimité. Les internautes en raffolent ! Et on comprend pourquoi.

De ce fait, Clara Morgane cumule pas moins de 760 000 abonnés sur Instagram, sa plateforme favorite. La grande classe ! Le réseau social s’apparente alors à une véritable vitrine de ses plus belles photos. Mais ce n’est pas tout !

L’actrice et mannequin française y dévoile aussi les coulisses de son cabaret. Oui, vous avez bel et bien entendu ! Il y a peu, Clara Morgane a donc alimenté son feed Instagram d’une toute nouvelle série de photos. Les internautes s’en réjouissent !

Une fois de plus, elle dévoile alors les coulisses de son cabaret. «Dans les coulisses de mon cabaret, il y a le partage, l’entraide, le rire, l’amitié, l’amour». On la voit ainsi se maquiller face à un énorme miroir, rigoler avec son équipe, ou encore, prendre la pose avec ces derniers.

Sur l’un des clichés, Clara Morgane s’affiche aussi très proche et tactile avec une effeuilleuse. La photo est sublime ! «Toujours aussi mignonne Clara», «Superbes moments», «Très belle sur les photos«, «La mise en beauté, quelle réussite, j’adore».

«Toujours aussi belle», «La très belle Clara se maquille», «Tu as l’air très heureuse avec ton cabaret», Tu es radieusement sublime, élégante et magnifique«. On vous laisse admirer !