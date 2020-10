Aya Nakamura : elle poste plusieurs vidéos d’elle avec une frange via sa story Instagram

À chaque apparition sur Instagram, Aya Nakamura fait sensation auprès de ses fans. Et pour le coup, ils ont de la chance !

La star des réseaux sociaux alimente sans cesse son feed de photos inédites. Elle vient ainsi de récidiver avec de sublimes clichés.

Sur sa magnifique terrasse, Aya Nakamura se dévoile avec un bob et un sublime bikini blanc ultra sexy. On adore ! Séduits, les internautes ont alors réagi en masse au post de leur idole. Ils valident sa tenue à l’unanimité !

«Une bombe», «Trop belle», «Mon bébé !», «La plus belle«. C’est donc un nouveau carton pour la chanteuse française la plus écouté dans le monde. On vous laisse ainsi jeter un œil à ses nouveaux clichés… Mais, attention les yeux ! La star de la chanson a encore frappé.