Aya Nakamura de nouveau au cœur de débats à caractère dénigrant : Serge Bile vole à son secours et fait jaser la toile

Victime de rosseries, Aya Nakamura n’a aucun répit depuis plusieurs semaines sur la toile. Mais heureusement qu’elle peut toujours compter sur les gens bien comme Serge Bile pour leur soutien.

Il y a quelques jours, Serge Bile adressait un message de soutien à la web humoriste Yvidero mêlée à l’époque à une histoire de lesbianisme. Et aujourd’hui c’est au tour de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura qui se retrouve de nouveau au cœur des critiques désobligeantes sur la toile.

Très actif sur les réseaux, Serge Bile est coutumier d’apporter son soutien quand il le faut à certains artistes victimes de la «méchanceté» de la toile. Belle figure journalistique, Serge Bile est un ivoirien exerçant présentement en Martinique.

Mais en plus d’être connu pour son art journalistique, Serge Bile à aussi bon cœur lui servant à soutenir les autres dans des périodes difficiles. Et c’est d’ailleurs ce qu’il vient de faire avec la star Aya. En effet, victime de rosseries, Aya Nakamura n’a aucun répit depuis plusieurs semaines sur la toile.

Avec la sortie de son nouvel album «Aya», la star d’origine malienne est de nouveau au cœur de débats à caractère dénigrant. Cependant, l’écrivain vient de volé à son secours. «Je ne comprends pas la hargne des gens contre Aya Nakamura. Comme tant d’artistes, elle fait de la chanson populaire, sans autre prétention que de divertir ou de faire danser.

Ce n’est pas la première non plus à jouer à la diva en France. On a le droit de ne pas aimer mais de là à la dénigrer à tout bout de champ, ça devient fatigant», s’est insurgé l’écrivain dans une publication sur son profil.

Avant de souligner : «Bref, moi je ne cours pas après le répertoire de cette chanteuse, mais quand j’entends «Djadja» ou «Pookie» à la radio, ça me plait, d’autant que ça me fait bouger malgré moi. Et le fait d’apprécier ne me rend pas idiot pour autant ni incapable de réfléchir».

Réaction qu’une part belle de la toile définit comme un soutien contre le racisme. D’après eux, Serge Bile viendrait par cette action soutenir Aya Nakamura fréquemment victime de discrimination relative à la couleur de peau.