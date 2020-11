Aya, le nouveau bijou musicale : Emmanuelle Keita prend du plaisir à relayer la photo de la chanteuse

La jeune étoile levante de la côte d’Ivoire est actuellement dans des mauvaise bouche à cause de son titre à succès «paradis sur terre». Fatiguée des sous-entendus, et de l’étiquette qu’on lui cole, elle brise le silence et répond aux critiques des internautes.

«On pourrait penser que je vends», a déclaré Mula la nouvelle perle musicale féminine ivoirienne. Depuis la sortie de son tube «Paradis sur terre», Mula est considérée comme la nouvelle perle de la musique ivoirienne.

Inconnue des écrans Mula connaît un grand depuis la sortie de son single. Elle a été nominée au Primud 2020 dans deux catégories à savoir : catégorie de meilleure révélation Clip Vidéo et la catégorie meilleure révélation variété Urbaine.

Cependant, l’artiste n’échappe pas aux critiques des internautes. Selon certains internautes cette chanson serait la copie de la vie de Mula, autrement dit elle semblerait être une ancienne «go de bizzi». Face à ces critiques Gohourou Lauriane Brigitte dit Mula à brisé son silence :

«Ici en Côte d’Ivoire et en Afrique, les gens sont beaucoup versatiles. Ils aiment beaucoup interpréter les choses. Une artiste qui dit dans sa chanson : Si tu as goûté, tu ne va pas laisser. Tu seras collé serré. En l’écoutant, on pourrait penser qu’elle fait un commerce. Qu’elle vend quelque chose ou incite à certaines choses».

Aussi, elle affirme avoir composé cette chanson afin de donner l’assurance à la femme afin qu’elle puisse se connaître et être à même de dire en se regardant dans la glace : «Je suis un paradis pour mon homme et de toutes ces personnes qui m’aiment et m’apprécient». Voilà qui est clair est qui met fin à toutes les rumeurs.