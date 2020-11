Au Cameroun, la ville de Douala confrontée à la violence des gangs

Le décès de l’ancien président malien, Amadou Toumani Touré continue de susciter des réactions. A travers une publication sur son compte Twitter ce mercredi 11 novembre 2020, l’ex-président béninois, Boni Yayi a salué la mémoire de l’illustre disparu.

L’ex-dirigeant béninois, Boni Yayi est très touché par la disparition de l’ancien président malien, Amadou Toumani Touré. Pour lui, « Le Président Toumani Touré était un grand Homme d’État soucieux d’une Afrique plus démocratique et plus juste socialement».

Selon lui, son rappel à Dieu survenu, ce mardi 10 novembre 2020, à Istanbul en Turquie, est une « grosse perte ». Dans sa publication, Boni Yayi a également présenté ses condoléances au peuple malien, à son Gouvernement et à la famille de l’illustre disparu.

Âgé de 72 ans, le défunt président fait partie du groupe de mutins ayant renversé l’ex-président, le Général Moussa Traoré en 1991. Surnommé « soldat de la démocratie », le Général Amadou Toumani Touré a dirigé le Mali entre le 8 juin 2002 jusqu’au coup d’État du 22 mars 2012 où il a été renversé par le Général Amadou Haya Sanogo.