Attaque au couteau en France : au moins deux morts et plusieurs blessés à Nice

Bila Charles Kaboré n’est plus. Père du président burkinabé Roch Kaboré, il a tiré sa révérence, mardi 27 octobre 2020, à l’âge de 90 ans des suite de maladie.

Ancien commandant de cercle, ancien ministre et ancien gouverneur de la BCEAO, Bila Charles Kaboré a pris sa retraite depuis 1985 après son poste de secrétaire général de la présidence burkinabè et de conseiller technique.

Conseiller technique du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, cumulativement avec la fonction de directeur de sécurité (août 1961/31 décembre 1962), Bila Charles Kaboré est né à Tuiré (Ganzourgou) en 1930.

Il fut le trésorier général de Haute-Volta et membre du Conseil économique et Social et administrateur unique de la Caisse de Prévoyance sociale (prédécesseur de la CNSS). D’octobre 1963 au 9 décembre 1965, il détient le portefeuille de ministre des Finances, et est président du Comité monétaire national et membre du Conseil d’administration de la BCEAO.

Il fut également ministre de la Santé publique jusqu’à la chute de la première République le 3 janvier 1966. Il faut préciser qu’il a perdu son épouse, Antonine Kaboré, âgée de 83 ans, depuis le 7 mars 2015.

Notons que le père du président burkinabé Roch Kaboré, Bila Charles Kaboré, a reçu plusieurs distinctions honorifiques burkinabè et étrangères.