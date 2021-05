Attaque au Burkina Faso lundi : le bilan atteint 25 morts

En présence du représentant résident de l’Uemoa au Bénin, Yawovi Batchassi, du directeur de l’Aberme, Francis Tchekpo et des cadres du ministère de l’énergie, le ministre de l’Énergie Dona Jean-Claude Houssou a procédé ce jeudi 06 mai 2021 dans les locaux dudit ministère au lancement officiel du volet 2 du Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Prodere) au Bénin.

Bonne nouvelle pour la politique des énergies renouvelables au Bénin. En tout cas, tout porte à le dire avec le lancement du volet 2 du Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Prodere) après un succès mitigé de son premier volet.

Ce volet 2 entièrement financé par l’Uemoa est venu en renfort aux acquis du volet 1. Car d’un coût total de 2. 430. 961. 990 Fcfa, ce projet dont la durée de mise en œuvre est de 24 mois permettra d’étendre et d’amplifier efficacement les retombées du Prodere1.

De façon pratique, ce projet consistera à la substitution de 4500 lampadaires solaires d’éclairage public par des lampadaires Led à basse consommation dont 2500 dans les communes de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Abomey et Bohicon et 2000 repartis dans les autres communes.

Il consistera également à l’acquisition et à l’installation de 500 lampadaires solaires de «type All in One» dans les localités rurales frontalières et dans les abords de postes péage de pesage; à la construction et à l’exploitation de microcentrales solaires photovoltaïques dont le nombre à réaliser sera déterminé par les conclusions des études de faisabilité à conduire dans un ensemble de 22 localités rurales du Bénin.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le Directeur de l’Aberme Francis Tchekpo, a laissé entendre qu’il était impérieux de créer les conditions nécessaires grâce aux accords de coopération régionale et sous régionale afin de permettre aux pays de régler leurs besoins dans le sous-secteur de l’électrification rurale.

Ainsi l’Uemoa a soutenu le Bénin à réaliser cette initiative en finançant ce programme qui est à sa 2ème phase, a ajouté le directeur de l’Aberme. Cette 2ème phase du Prodere cadre bien avec la vision du gouvernement en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables et la maitrise des consommations à travers l’efficacité énergétique a-t-il conclu.

Pour sa part, le Représentant Résident de l’Uemoa à Cotonou, Yawovi Batchassi a rappelé les réalisations du volet1 du Prodere lancé en 2013 notamment l’installation au Bénin de 6 mini centrales et réseaux-électriques solaires, de 164 kits solaires, de 676 lampadaires solaires, de 1303 lampes à basse consommation dans l’éclairage public… etc

Avant de procéder au lancement proprement dit, le ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou a renouvelé la gratitude du Gouvernement pour l’intérêt accordé à la transformation socioéconomique du Bénin à travers cette initiative.

Aussi a-t-il insisté sur la qualité et le delai de réalisation de cette deuxième phase du Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Prodere), ainsi que la prise en compte de l’environnement dans lequel se déroule le projet.