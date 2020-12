ATM : Diego Simeone encense Zidane et se méfie de sa troupe !

En conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a évoqué la forme de son attaquant Luis Suárez.

Testé positif au coronavirus et resté éloigner pendant des semaines, Luis Suarez est enfin de retour. L’attaquant Uruguayen s’apprête lourdement pour affronter le Réal Madrid ce samedi. Une équipe qu’il connaît très bien.

Ainsi, son retour sera un avantage pour Diego Simeone qui compte énormément sur lui pour dompter le Réal Madrid et maintenir son rang de premier au classement général de la Liga.

«Il se remet tout juste du coronavirus, il a été plus de 20 jours sans jouer. C’est normal que tout le monde prenne du temps pour retrouver sa meilleure condition. Il est très important pour nous, il a le gène du but. J’espère qu’il donnera le meilleur de lui-même pour l’équipe et pour lui quand il sera sur le terrain», a laissé entendre le coach des Colchoneros.