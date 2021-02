Atalanta : Gasperini très fâché après sa défaite contre le Réal Madrid

En conférence de presse d’après-match, Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’équipe transalpine, a du mal à digérer sa défaite. Il était très remonté contre L’UEFA et le corps arbitral.

Alors qu’ils avaient tout donné, Gasperini et ses poulains ont finalement courbé l’échine devant les espagnols dans les dernières minutes de jeu. Le coach italien après la rencontre a éprouvé beaucoup de regrets pour cette chute.

«Il y a de l’amertume de ne pas avoir pu jouer le match attendu. De cette façon, ça a été gâché. On a dû défendre, on l’a bien fait, c’est dommage le but en fin de match mais c’est comme ça. 0-0 aurait sûrement été un bon résultat vu la façon dont s’est déroulé le match. Mais le match a clairement été gâché», a-t-il lâché avant de juger la gestion du match.

«Sur les hors-jeu, il n’y a plus de discussion. Sur les fautes de mains, on a trouvé un cadre. Restent les contacts… Pour moi, c’est un geste qu’on ne peut pas retirer du football. Il y a la tentation de retirer toutes formes de contacts et ceci est un suicide pour le football. Je ne vais rien dire car l’UEFA va me suspendre, mais ceci est un suicide pour le football», a-t-il ajouté face aux médias.

Gasperini fustige le corps arbitral !

Plus loin dans ses propos, le coach de l’équipe transalpine remet en cause les qualités intellectuelles des arbitres. Au début de la rencontre, on avait constaté une expulsion rapide du défenseur de L’Atalanta suite à une première faute.

«On ne peut pas avoir des arbitres qui ne distinguent pas une faute d’un contact. S’ils ne comprennent pas ça, qu’ils fassent un autre métier, il n’y a pas besoin d’être ingénieur à la Nasa pour comprendre ça…» a-t-il fulminé.