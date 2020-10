Asalfo : «La haine et la violence n’ont jamais été une solution…»

La situation politique très tendue en Côte d’Ivoire préoccupe le leader du groupe Magic System Asalfo. A travers son compte Twitter, il a appelé les ivoiriens à la paix et à l’union.

Pour l’artiste international ivoirien, Asalfo, la paix se construit dans l’esprit des hommes et des femmes. Selon lui, «la haine et la violence n’ont jamais été une solution, quelqu’en soit le problème ». Ainsi, le leader vocal du groupe Magic System invite les ivoiriens en général et la classe politique en particulier à jouer la carte de l’Union et de la Fraternité. « Jouons la carte de l’Union et de la Fraternité. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire!», a-t-il insisté.

Rappelons que l’opposition proteste contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain pour un troisième mandat. Dans ce cadre, il a lancé un mot de « désobéissance civile » qui suit toujours son cours.