«Arrêtez de tromper les hommes avec des baskets à la taille», dit Flavor aux femmes

Le chanteur populaire Chinedu Okoli, alias Flavour N’abania, a exprimé son mécontentement face à la façon dont certaines femmes nigérianes trompent les hommes avec des baskets à la taille et ont édité des images sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré cela lors d’un récent Instagram Liveséance avec ses fans, notant que les événements des derniers mois l’avaient aidé à se restructurer. Il a dit:

«Cela a été une période de réflexion sobre. J’ai été vulnérable et j’ai décidé d’être fidèle à moi-même. J’ai été victime de circonstances. La plupart du temps, elles (les femmes) ne sont pas ce à quoi vous vous attendez lorsque vous les rencontrez dans la vraie vie. Je suis concentré maintenant. Si je visite votre page (sur les réseaux sociaux) et que je vois beaucoup d’images modifiées, je déménagerai.

Le coronavirus et tout ce qui s’est passé cette année m’ont ouvert les yeux. La même façon dont les jeunes ont décidé de protester contre la mauvaise gouvernance était la même façon que je regardais ma vie. Je suis sans femme depuis un mois. Je suis complètement réveillé. Je dois avoir une réunion et vous voir (toute femme avec laquelle je serais impliqué) très bien.

Je peux jeter un œil à vos photos mais cela ne voudra rien dire tant que je ne vous verrai pas physiquement. J’ai changé de coiffure. Je suis pret maintenant. Savez-vous ce que cela signifie pour moi d’être sans femme pendant un mois entier? J’ai nourri et donné à mon corps les nutriments nécessaires, donc toute femme avec qui j’entre en contact doit en valoir la peine.

Le chanteur a également nié les informations selon lesquelles il s’était marié en secret. Il a ajouté: «Est-ce que je vous ai montré une femme? Vous me donnez une pression artérielle (élevée). Ce qu’il y a chez une femme ne m’est pas encore clair. Certains me disent: «Je pensais que vous étiez marié». Se marier est une belle chose.

Cependant, je ne veux pas me marier maintenant et regarder toujours dehors. J’appartiens au monde sauvage et je ne peux pas être mis en cage. J’ai profité de l’occasion pour réévaluer ma vie. Je suis un homme très fort. Je ne peux pas être trompé par Instagram.»

S’exprimant sur sa rencontre avec un fan, le crooner d’Ada Ada a déclaré: «Une fois, j’ai pris une photo avec une femme et elle a insisté pour que je lui tienne la taille. J’avais peur qu’elle puisse être la femme ou la petite amie de quelqu’un. Alors que j’essayais de la toucher, elle a dit que je devrais la tenir très bien. J’ai essayé de tenir sa taille et ma main a touché quelque chose de très fort comme la pierre. J’ai remarqué qu’elle portait un baskets à la taille. Il y avait un espace entre ses fesses et son dos. Quand elle s’éloignait, j’ai remarqué l’entraîneur de taille.

Il a ajouté que s’il sortait avec la dame en question et qu’ils étaient sur le point de devenir intimes, il aurait été déçu à la vue de l’entraîneur de taille. Il s’est également plaint du maquillage porté par les femmes, affirmant qu’il était devenu alarmant.

Le père de trois enfants a conseillé aux femmes d’être toujours fières de leur corps et d’arrêter la tromperie.