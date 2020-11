«Arrêtez de me donner des rôles Gateman», l’acteur Jigan supplie ses collègues

Pour soutenir les efforts de lutte contre les changements climatiques qui se mènent en Afrique, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et l’Agence française de développement (AFD) ont organisé conjointement un webinaire sur l’intensification du financement climatique en Afrique. Plusieurs responsables d’institutions ont pris part à ce rendez-vous numérique animé par le président d’Afreximbank, Benedict Oramah.

La pandémie du coronavirus, bien qu’elle ait réussi à se placer au cœur de tous les débats, n’a pas fait oublier aux institutions bancaires comme de développement, l’urgence de mieux soutenir la lutte contre les changements climatiques.

A en croire Afreximbank, cette rencontre qui a porté sur l’intensification du financement climatique en Afrique se veut de contribuer à «accroître les connaissances des participants sur les opportunités et les défis associés à l’alignement du développement économique et du financement climatique pour renforcer la durabilité et la résilience à travers l’Afrique».

Pour l’occasion, d’après l’institution, les discussions ont mis l’accent sur le rôle de premier plan des banques publiques de développement (APB) dans l’écologisation du système financier en Afrique et sur l’importance des partenariats entre les APB pour intensifier les investissements de développement durable.

Conscients de ce que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de renforcer la résilience dans les pays africains, de ce webinaire, il est à retenir que les Etats africains doivent accroître leur capacité à faire face aux chocs externes, à réduire la dépendance à un petit ensemble de produits de base et à accélérer une croissance à faible émission de carbone.

Pour se faire, de nouvelles ressources pour financer des investissements durables à même d’améliorer la compétitivité et la résilience à long terme du continent ont été évouqées. Car, des estimations, les effets négatifs du changement climatique en Afrique dépriment déjà le PIB du continent de 2,8% par an, environ 100 milliards de dollars.

Impliquer un plus grand nombre de soutiens

Pour mieux donc accompagner les Etats à obtenir de nouveaux financements dédiés au financement climatique et au développement durable, les recommandations du séminaire devront être discutées lors du sommet «Finance in Common» (FiC) qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2020.

«Bien que l’Afrique contribue à moins de 4% des émissions mondiales de CO2, elle reste la région la plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Les sécheresses et les inondations ont augmenté en fréquence au cours des deux dernières décennies et risquent de compromettre le progrès économique du continent», a fait savoir le président d’Afreximbank, Benedict Oramah.

Saluant le partenariat entre Afreximbank et l’AFD, le directeur général de l’Agence française de développement a fait remarquer que les Banques publiques de développement (BPD) pourraient davantage contribuer à l’intensification du financement climatique pour le développement durable.

«Le partenariat entre Afreximbank et l’AFD, construit au cours des 5 dernières années, est un exemple éclatant de coordination efficace des Banques Publiques de Développement (APB) basée sur des objectifs partagés, soutenant le développement des économies africaines et intégrant la lutte contre le climat dans notre activité financière. Face au Covid-19, je suis convaincu que les 450 APB qui opèrent dans le monde, dont 95 à travers l’Afrique, aux niveaux infranational, national, régional, international et multilatéral, pourraient encore contribuer à l’intensification du financement climatique pour le développement durable», a-t-il confié.

Ainsi le partenariat établit entre l’AFD et Afreximbank depuis 2015 ne cesse de s’intéresser au développement durable de l’économie africaine.

Avec l’économiste Bénin