Arrêté en Espagne, l’inventeur d’antivirus McAfee risque 30 ans

Pour des accusations d’évasion fiscale, John McAfee a été arrêté en Espagne, il risque 30 ans aux Etats-unis.

Il est accusé de ne pas avoir produit de déclaration de revenus pendant quatre ans

L’entrepreneur en logiciels antivirus John McAfee a été arrêté en Espagne et risque d’être extradé vers les États-Unis où il a été accusé d’évasion fiscale selon Bbc.

Selon les procureurs, il n’a pas produit de déclaration de revenus pendant quatre ans. Alors il a gagné des millions en consultant, en allocutions, en crypto-monnaies et en vendant les droits de l’histoire de sa vie.

Aucun des revenus n’est lié à la société de logiciels qui porte son nom.

M. McAfee qui n’a pas commenté publiquement les accusations risque 30 ans s’il est reconnu coupable.

John McAfee mis en examen pour évasion fiscale

On aurait caché la crypto-monnaie, un yacht, des biens immobiliers et d’autres propriétés dans les noms des candidats pour échapper aux impôts

Un acte d’accusation a été descellé aujourd’hui, accusant John David McAfee d’évasion fiscale et de défaut délibéré de produire des déclarations de revenus, a annoncé le sous-procureur général adjoint principal Richard E. Zuckerman de la division fiscale du ministère de la Justice et le procureur américain D. Michael Dunavant pour le district ouest du Tennessee. L’acte d’accusation du 15 juin 2020 a été descellé à la suite de l’arrestation de McAfee en Espagne où il est en attente d’extradition.

Selon l’acte d’accusation, John McAfee a tiré des millions de revenus de la promotion des crypto-monnaies, du travail de conseil, des allocutions et de la vente des droits sur l’histoire de sa vie pour un documentaire. De 2014 à 2018, McAfee aurait omis de produire des déclarations de revenus, malgré des revenus considérables provenant de ces sources. L’acte d’accusation n’allègue pas qu’au cours de ces années, McAfee a perçu des revenus ou avait eu un lien avec la société antivirus portant son nom.

Selon l’acte d’accusation, McAfee aurait éludé sa responsabilité fiscale en ordonnant que ses revenus soient versés sur des comptes bancaires et des comptes d’échange de crypto-monnaie au nom de candidats. L’acte d’accusation allègue en outre que McAfee a tenté d’échapper à l’IRS en dissimulant des actifs, y compris des biens immobiliers, un véhicule et un yacht, au nom d’autres personnes.

S’il est reconnu coupable, McAfee encourt une peine maximale de cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation d’évasion fiscale et une peine maximale d’un an de prison pour chaque chef de défaut délibéré de produire une déclaration de revenus. McAfee fait également face à une période de mise en liberté surveillée, de restitution et de sanctions pécuniaires.

Un acte d’accusation allègue simplement que des crimes ont été commis. Le défendeur est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable.

Le procureur général adjoint principal Zuckerman et le procureur américain Dunavant ont félicité les agents spéciaux de l’IRS-Criminal Investigation, qui ont mené l’enquête, ainsi que l’avocat William Guappone de la division fiscale et les avocats adjoints américains Matthew Wilson et Damon Griffin, qui poursuivent l’affaire.

Des renseignements supplémentaires sur la Division de la fiscalité et ses efforts d’application peuvent être trouvés sur le site Web de la Division .

https://www.justice.gov/opa/pr/john-mcafee-indicted-tax-evasion