Après avoir bu 15 bières, une maman de 7 enfants meurt happée par un train

Stefan T. (photo gauche), un employé du bâtiment de 44 ans, avait disparu début septembre en Allemagne après avoir quitté son appartement. Un appel à témoins avait été lancé. En vain.

Ses restes humains avaient été retrouvés le 8 novembre dans un parc de Pankow, au nord-est de Berlin.

Selon les analyses effectuées sur les ossements retrouvés sans aucune chair, tout porte à croire que le quadragénaire a été victime de cannibalisme.

Un suspect (photo droite), âgé de 41 ans, a été interpellé vendredi. Ce professeur de mathématiques et de sciences physiques avait effectué des recherches en ligne sur le cannibalisme.

Selon Bild, les enquêteurs ont saisi des messages sur un forum internet prouvant que les deux hommes s’étaient fixés un rendez-vous. L’enseignant a été inculpé de «homicide sexuel avec circonstances aggravantes» puis a été placé en détention provisoire.

Cela rappelle 2 affaires terrifiantes en Allemagne. Detlev Günzel, un ancien commissaire de police, avait tué et dépecé, un homme rencontré sur un site internet de fétichistes de cannibalisme.

Et Armin Meiwes, surnommé «le cannibale de Rotenbourg», condamné à la perpétuité en 2006 pour avoir tué et mangé un homme rencontré sur le web, après avoir eu des relations sexuelles avec lui et l’avoir castré. Dans les deux cas, la victime était consentante.