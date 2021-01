Après 5 ans de mariage, elle découvre que son mari est un revenant décédé depuis 6 ans

Mystérieuse histoire d’amour ! Cette femme découvre après des années d’union que son riche époux qu’elle a tant aimé est décédé depuis 6ans, d’après les informations que ses beaux parents l’ont révélé.

Sûrement que plusieurs vont se poser la question de savoir si ces genres d’histoire existent. Et nous ne pourrons dire oui ou non. Alors, si une chose est sûre, celle-ci relayée par Camerounweb n’est pas une imagination. C’est bel et bien une réalité vécue.

L’histoire se déroule en Côte d’ivoire dans la ville de Soubré où Yvonne âgée de 30 ans fait la rencontre d’Henry, riche planteur âgé de 40 ans. Homme attentionné et généreux, il conquiert très vite le cœur de sa dulcinée et de ses futurs beaux-parents.

Après une période de bonne entente, le couple décide de s’unir. La période du mariage arrivée, Yvonne veut également rencontrer ses beaux-parents mais son homme est réticent. Il lui fait comprendre que cela pourrait se faire sans l’intervention de sa famille.

Sa fiancée accepte et le mariage a lieu. Un an après, elle manifeste de nouveau l’envie de rencontrer sa belle-famille, mais monsieur trouve toujours des excuses. Ce qui finit par agacer l’épouse qui émet de grands doutes. Acculé l’homme finit par accepter la proposition.

Mais le jour indiqué pour aller voir les parents d’henry, il tombe gravement malade et plusieurs fois de suite chaque fois qu’une visite est programmée. L’épouse finit par conclure que ses beaux-parents étaient sûrement des sorciers et abandonne ce projet de visite pendant 5 ans.

Puis Yvonne perd un parent dans la ville de Bouaflé où elle doit absolument se rendre. Arrivée dans la localité, grosse surprise, le village où se tiennent les obsèques est celui de son époux.

Elle entreprend de rencontrer les parents de son homme ! Elle se rend alors chez le chef du village pour avoir des renseignements sur le lieu d’habitation de ses beaux-parents. Elle y est conduite. Une fois sur place, elle va donner les nouvelles et se présenter.

Elle parle des 5 années de mariage avec son homme et leurs enfants. Les parents sont tous ébahis par ce qu’ils viennent d’entendre. Elle encore plus par ce qu’elle va entendre. Ils lui font savoir que son cher époux est décédé, il y a 6 années. Et boom…Coup dur !

