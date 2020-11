Antoine Griezmann prend la défense de Ronald Koeman et Didier Deschamps

Alors qu’il a décidé de sortir du silence au sujet de sa situation, Antoine Griezmann défend notamment ses deux entraîneurs à savoir Ronald Koeman au Barcça, et Didier Deschamps en équipe de France.

Au micro de Movistar+, le Champion du monde a ainsi commencé par défendre Didier Deschamps dont les propos ont beaucoup fait parler en Espagne : «Ils ont mis en doute le sélectionneur et le message était que lui savait. Ils ont cherché la polémique. Je ne laisse pas de messages derrière moi. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose de mauvais. Avec Leo, avec le président, avec le fait que je veuille partir en janvier… Et je n’arrive pas à m’y faire.»

Après son sélectionneur, Antoine Griezmann a assuré que son entente était également excellente avec Ronald Koeman.

«Tout est super»

«Valverde m’a demandé de jouer à gauche et d’aller dans l’espace, parfois de prendre l’intérieur, pour libérer l’espace et le couloir de Jordi Alba. C’est lui qui m’a donné l’opportunité de venir ici. J’ai beaucoup de respect pour lui. J’ai ressenti sa confiance. Avec Setién, j’ai appris dans les sorties de balle. Nous avions une relation normale. J’ai besoin d’un peu d’aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l’ai déjà. Les fans, les médias eux sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super. Qu’ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l’entraîneur (Koeman), nous sommes en confiance», ajoute-t-il.