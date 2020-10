Amical : Togo et Soudan se quittent dos à dos !

Le match amical international disputé ce lundi au stade El-Menzah de Tunis entre le Togo et le Soudan s’est soldé par un score nul (1-1).

Par ailleurs, le but togolais a été inscrit par Gilles Sunu à la 70e sur une action rondement menée. A l’origine Elom Nyavedji parvient sur un pressing à chiper le ballon à un Soudanais et retrouve Ihlas Bebou. Ce dernier dépose son vis-à-vis et adresse un centre que Gilles Sunu n’avait plus qu’à reprendre dans les buts adverses.

Le but égalisateur a été inscrit contre son camps par Atchou Franco dans les dernières minutes (93e). Un nul frustrant après une partie où les Éperviers ont eu plusieurs occasions de buts mais ne les aient pas concrétisé.

Prochain rendez-vous des éperviers est pour le 14 novembre au Caire contre l’Egypte pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2022, suivie le 17 novembre à Lomé de la 4ème journée.