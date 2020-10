Amical : Maroc donne une raclée au Sénégal, l’Algérie dompte le Nigeria !

En amical ce vendredi soir face au Maroc, le Sénégal a lamentablement trébuché (3-1), alors que l’Algérie n’a remporté qu’une victoire sur le fil contre le Nigeria (1-0).

Maroc – Sénégal : 3-1

Le Sénégal ne s’y attendait pas, mais il l’a consommé ! Selim Amallah, milieu de terrain du Standard de Liège (Belgique), a ouvert le score de cette e rencontre (10e). Avant que Youssef En-Nesyri (71e) puis Youssef El-Arabi, sur un coup franc de Hakim Ziyech (86e), ne mettent le Sénégal hors de portée. Seul 1 penalty d’Ismaïla Sarr (88e) a permis aux Lions de la Teranga de sauver l’honneur.

Nigéria – Algérie : 0-1

Un seul but pour ce match ! Grâce à une bonne œuvre du défenseur Bensebaini, qui a rapidement ouvert le score à l’affût d’un ballon qui traînait sur corner (1-0, 6e), l’Algérie a pu remporter ce duel. Et tout comme en demi-finale de la dernière CAN (2-1), les Fennecs ont donc eu le dernier mot face aux Super Eagles et enchaînent un 19e match consécutif sans défaite.