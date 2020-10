Amical : le Gabon en balade face au Bénin !

Grande balade pour le Gabon ! Ce dimanche 11 octobre 2020, Gabon a affronté l’équipe béninoise en match amical avant les matchs de la qualification CAN 2021. La rencontre s’est soldée sur un score de deux buts à zéro pour le Bénin.

Le stade «Estadio Pina Manique» de Lisbonne a servi cet après-midi 16h le lieu de rencontre entre le Gabon et le Bénin. Avec un système de 3-4-3, le sélectionneur des Écureuils du Bénin a dompté les poulains de l’entraîneur gabonais et ceci déjà à partir de la première période.

Premières 45 minutes fructueuses pour le Bénin et Cébio Soukou !

À l’entame de la rencontre, les Panthères ont rapidement pris d’assaut la défense béninoise sur une occasion manquée. Mais ceci n’a pas dendiné le groupe béninois. Après moult tentatives et déjà à la 30e minute, Cébio Soukou trouve le chemin des filets.

Le joueur de Arminia Bielefeld (Bundesliga D1) a ouvert le score et change ainsi la physionomie du match (0-1). Cébio Soukou signe Cependant, son premier but avec la sélection béninoise. Sessi d’Almeida dans le rond central entant que milieu béninois a beaucoup donné après ce but pour contrecarrer les gabonais. Le score restait ainsi jusqu’à la pause.

Une seconde période très mouvementée !

Après la pause, le tacticien béninois procède à certains remplacements afin de perturber un tout petit peu le système gabonais.

Ainsi, le portier de Dijon FC, Saturnin Allagbe remplace Fabien Farnolle, Roche prend la place de Olivier Verdon et Jodel Dossou cède sa place à Mickaël Poté, l’ancien joueur de Erzurumspor(Turquie).

Le bras de fer a repris son coup et les Panthères assoiffés de proie n’ont pas abandonné leur objectif. Mais face à une charnière défensive composée de Youssouf Assogba, Khaled Adenon et de Cédric Hountondji, les tentatives ne passaient pas.

Du côté béninois, Michel Dussuyer aussi se sentait toujours insatisfait. À cet effet, le manager fait rentrer Matteo Ahlinvi à la place de Sessi d’Almeida et Youssouf Assogba qui laisse sa place à Seidou Barazé. Après ces changements, le jeu a pris une autre tournure.

Les Écureuils du Bénin doublent la mise grâce au joueur de Stade Brestois. Steve Mounié grâce à un corner bien servi par Cébio Soukou, a marqué d’une tête de la plus belle manière (2-0; 75e).

Le Bénin prend ainsi l’avance sur le Gabon qui avait eu d’ailleurs marqué un but mais qui a été refusé par l’arbitre. Les Panthères ont forcé jusqu’à la dernière minute pour réduire le score, mais hélas… La défense béninoise a résisté jusqu’au dernier moment et permet au Bénin de corriger pour une deuxième fois l’équipe de Gabon (0-2).

Prochaine rencontre des écureuils prévue pour le 14 Novembre 2020 face à Lesotho pour le compte de la 3eme journée des éliminatoires CAN 2021.