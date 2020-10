Amical : la Tunisie étrille Soudan, Zambie cale au Kenya !

En prélude de démarrer les matchs de qualification pour la CAN 2021, la Tunisie était face au Soudan cet après-midi et en fait une bouchée (3-1). Par contre, le Kenya remporte une victoire difficile face à la Zambie (2-1).

Tunisie – Soudan : 3-0

L’équipe de Tunisie en amical ce vendredi 9 octobre 2020 contre le Soudan n’a rencontré aucune difficulté pour étinceler. Le show a commencé pour les Tunisiens en première période par le premier but signé Khaoui (17e). Ensuite Maâloul (25e) double la mise et permet à la Tunisie d’afficher (2-0).

Et comme il ne suffisait pas, Slimane (35e) aggrave la situation avec un troisième tunisien 10 minutes après. Ainsi, le score reste sur (3-0) à la pause. En seconde période, les Soudanais ont pris conscience de la situation et verrouille leur barrière défensive. Malheureusement, ils n’ont pas pu marquer.

Kenya – Zambie : 2-1

Belle victoire du Kenya ce vendredi en amical devant la Zambie (2-1). La rencontres s’est disputée à Nairobi et sert de préparation pour novembre pour les deux formations.

Ce sont les locaux qui débutent le mieux le match. Avec très vite une ouverture du score. Le défenseur zambien Tandi Mwape marque contre son camp à la 19è minute. Les Harambee stars appuient et obtienent un second but par Cliff Nyakeya (35è). 2-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Chipolopolo tentent de revenir. Le Kenya contrôle bien son adversaire jusqu’à la 80è. Emmanuel Chabula réduit le score. Mais la Zambie ne reviendra pas.

Si c’est le seul match prévu par le Kenya dans cette trêve, la Zambie sera de nouveau face à l’Afrique du Sud le 11 octobre.