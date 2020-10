Amical : la Côte d’Ivoire s’incline face au Japon

Le coronavirus continue de dicter sa loi avec le monde du football. La Fédération Sénégalaise et celle de la Mauritanie viennent d’annoncer l’annulation du match amical de ce soir. Et ceci à cause des cas de coronavirus au sein de la Mauritanie.

Après l’annulation de la rencontre entre le Mali et l’Iran, c’est au tour de la rencontre opposant le Sénégal à la Mauritanie. Les deux fédérations en commun accord ont annulé le match à cause des cas de Covid-19.

La rencontre aurait dû se jouer ce mardi soir à Thies, mais un communiqué officiel de la part des deux sélections a confirmé que la rencontre amicale n’aurait pas lieu en raison de plusieurs tests positifs au sein de la sélection de Mauritanie.

«La Fédération Sénégalaise de Football a le regret d’annoncer l’annulation du match amical international devant opposer le Sénégal à la Mauritanie ce 13 octobre à Thies», a confirmé la Fédération sénégalaise.

Le même communiqué indique que huit membres de la délégation de la Fédération Mauritanienne de Football ont été testés positifs au coronavirus, raison pour laquelle les deux équipes ont préféré annuler le match.

