Alpha Condé : « Je réitère ma main tendue à toutes les compétences du pays…»

Le premier ministre canadien s’est dit «impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux», a-t-il écrit dans un communiqué moins d’une heure après l’annonce du résultat par les grands médias américains.

«Toutes nos félicitations, Joe Biden et Kamala Harris. Nos deux pays sont des amis proches, des partenaires et des alliés. Nous partageons une relation unique sur la scène mondiale. J’ai vraiment hâte de travailler ensemble et de développer cela avec vous deux», a-t-il ajouté sur Twitter.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020