Alpha Condé : « Il n’est plus question que les hommes d’affaires passent leur temps dans les ministères »

A la faveur de l’inauguration, samedi 5 décembre, du siège du Bureau régional des transports terrestres de Conakry, le président guinéen, Alpha Condé a réaffirmé sa ferme volonté d’assainir l’administration publique.

« Je commence à les connaitre », a déclaré le président Alpha Condé, soulignant ainsi qu’il ne connaissait pas les cadres de l’administration guinéenne. Dorénavant, plus rien ne sera plus comme avant. « A partir de maintenant, chacun va respecter la loi. Il n’est plus question que les hommes d’affaires passent leur temps dans les ministères. Ils n’ont rien à faire là-bas», a-t-il ajouté.

En effet, le chef de l’État entend lutter contre la corruption dans l’administration guinéenne. Car, à l’en croire, la présence continue des hommes d’affaires dans les ministères est l’une des causes de ce fléau que son gouvernement s’est engagé a éradiquer de la société guinéenne.

« Les hommes d’affaires sont tout le temps en train de se balader dans les ministères. Pourquoi ? J’ai déjà prévenu. Tout ministère où je verrai défiler des hommes des affaires, le ministre sera démis de ses fonctions », a prévenu le locataire de sekoutoureyah avant de souligner que : « C’est ça qui amène la corruption. Qu’est-ce que des hommes d’affaires font dans des ministères ? S’ils sont hommes d’affaires, qu’ils attendent qu’il y ait un appel d’offres pour soumissionner. Tous les jours, ils sont fourrés dans les ministères».

Par ailleurs, il met en garde ceux qui lui écrivent des lettres ou qui ne cessent de lui envoyer des sms pour lui demander de l’aide.

« Ce n’est pas la peine de m’écrire pour me dire de vous aider. Je ne mêle pas de l’attribution des marchés. Ils sont passés par les ministères, mon rôle, c’est de contrôler ce qu’ils ont attribués selon les règles», a-t-il précisé. Et de poursuivre : « Ceux qui m’envoient des lettres ou SMS, pour me dire qu’ils participent à tel ou tel autre marché, c’est inutile de le faire. Je ne me mêle pas, il n’y aura pas de copinage, ni de favoritisme. Tout le monde doit laisser le président en paix. Je n’interviendrai jamais dans un marché. Ce n’est pas la peine de m’écrire ».

C’est dire que le président Alpha Condé est plus que jamais engagé à instaurer plus de rigueur dans l’attribution des marchés publics.