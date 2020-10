Alpha Condé : « D’ici à quelques années, la Guinée sera la deuxième puissance après le Nigeria… »

Le président guinéen, Alpha Condé a réagi aux doutes émis par certains États sur la transparence et la sincérité des résultats de la présidentielle du 18 octobre proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). C’était ce vendredi 30 octobre 2020 au cours de sa visite dans certaines garnisons militaires de la capitale Conakry.

C’est un secret de polichinelle que l’élection présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée a accouché des violences qui ont occasionné des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants. Dans la foulée, l’Union Européenne (UE), les États-Unis et la France ont émis des réserves sur les résultats proclamés par la Céni. Comme on pouvait s’y attendre, le président réélu Alpha Condé a réagi aux récriminations de ces États.

«Notre esprit d’indépendance et de souveraineté ne plaît pas beaucoup à l’extérieur. Nous tenons à notre souveraineté, nous tenons à notre indépendance. Nous n’acceptons pas de recevoir des ordres des autres pays. Jamais, nous ne demanderons l’avis d’un pays pour ce que nous devons faire ! Le seul avis qui compte pour moi, c’est l’avis du peuple de Guinée. Ça doit être très clair», a-t-il fait déclaré avant de souligner que la Guinée est victime de sa volonté de défendre sa souveraineté.

« Nous avons fait les élections, sans qu’un franc ne vienne de l’extérieur, parce que nous voulons plus du tout que les gens se mêlent de nos affaires. Donc, ne soyez pas surpris du comportement de certains États. Mais cela n’a pas d’importance, nous savons très bien que la Guinée est victime de sa volonté de défendre sa souveraineté. Et cela n’a pas commencé par moi, puisque la Guinée a été le seul pays à voter pour le “non” en 58, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Mais vous pouvez être certains que la Guinée ira de plus en plus en avant», a-t-il souligné.

A en croire Alpha Condé, la Guinée sera dans quelques années, la deuxième puissance après le Nigeria. « D’ici à quelques années, la Guinée sera la deuxième puissance après le Nigeria. C’est ce qui ne plaît pas à tout le monde, mais je compte sur vous. Vous êtes l’armée du peuple et c’est en vous le peuple se reconnaît », a-t-il insisté.