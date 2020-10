Alpha Condé : «C’est la Guinée qui gagne»

Candidat malheureux à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, Ousmane Sonko s’est prononcé sur la situation politique en Guinée et en Côte d’Ivoire. Dans un post sur sa page facebook,

l’ancien inspecteur aux Impôts et Domaines désapprouve le 3ème mandat des présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara.

C’est avec fermeté que le président du Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko , a condamné les pertes en vies humaines enregistrées dans le cadre la présidentielle en Guinée et les violences notées ça et là en Côte d’Ivoire. « Nous ne nous prononcerons pas sur les détails de processus électoraux que nous ne maîtrisons pas. Cependant, notre position sur la Guinée et la Cote d’Ivoire reste sans équivoque», a-t-il d’abord fait savoir.

Et de poursuivre : « En effet, dès lors que Alpha Condé et Alassane Ouattara n’ont pas droit à un troisième mandat, ils sont les seuls responsables de tout ce qui découlera de leur forcing. C’est pourquoi, nous condamnons fermement les pertes en vies humaines…». Il a aussi déploré «le silence prémonitoire de Macky Sall qui, pour rappel, n’avait pas hésité à engager la vie de nos soldats en Gambie et en Côte d’ivoire suite aux élections dans ce pays».

Tout en apportant son soutien indéfectible aux peuples des deux pays, Ousmane Sonko s’en est pris aux dirigeants de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). «Honte aux dirigeants de la CEDEAO et soutien absolu aux peuples guinéen et ivoirien », conclu l’opposant sénégalais.