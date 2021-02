Alex Rodriguez admet ce qu’il ressent vraiment à propos de Jennifer Lopez après les rumeurs de tricherie

Le 26 février n’est pas un autre jour dans la vie de Lionel Messi. C’est ça un jour comme hier, mais il y a 33 ans, il est né à Rosario Antonela, qui est la femme qui l’accompagne à tout moment.

En ce sens, le joueur de Barcelone lui a dédié un message très tendre de seulement six mots: «Profite de ta journée Anto, je t’envoie un énorme câlin». Maintenant, que sait-on de la femme de La Pulga?

L’histoire entre La Pulga et Antonella trouve son origine à Rosario, là-bas en 1996, alors qu’ils étaient tous les deux enfants. El Diez a joué dans le Lower Newell avec Lucas Scaglia, son cousin et un de ses amis, alors ils se sont rencontrés là-bas.

Le départ de Messi à Barcelone (2004) les a séparés pendant un certain temps, mais pour des raisons personnelles, quatre ans plus tard, le footballeur a dû retourner dans la ville et à partir de ce moment, ils ne se sont plus séparés.

Cependant, la relation entre les deux est restée hors de portée du public pendant une longue période, jusqu’à ce qu’en 2009, la fissure ait confirmé qu’il était en couple. La vérité est qu’à cette date spéciale, Lionel Messi n’a pas voulu ignorer l’anniversaire de sa femme et a laissé un joli message sur ses réseaux sociaux.

Antonela est allée à l’université en Argentine, a étudié la dentisterie avant de passer à la communication sociale, puis elle a déménagé à Barcelone pour vivre avec Messi. On ne sait pas si elle a poursuivi ses études ou s’est concentrée sur l’éducation de ses trois enfants: Thiago, Mateo et Ciro.

D’une manière générale, Antonela est restée à l’écart des projecteurs, à tel point qu’elle a privatisé son profil Instagram après avoir atteint près de quatre millions d’abonnés. Elle l’a ensuite rouvert et en a déjà plus de 12 millions. La jeune femme est également une amie de Sofía Balbi – la compagne de Luis Suárez – et de Daniella Semaan – la compagne de Cesc Fàbregas.

Message de Ronald Koeman pour soutenir Messi

Le Néerlandais Ronald Koeman a souligné qu’il ne fallait pas toujours exiger tout de Lionel Messi et moins de ses coéquipiers, en prenant comme référence que la star argentine a 18 buts dans la Ligue espagnole actuelle et le reste de l’équipe presque le même numéro.

«Leo a 18 buts, les autres ont plus ou moins le même nombre ensemble. Nous ne devons pas non plus toujours exiger Messi, il a besoin de l’aide des autres», a déclaré Koeman lors de la conférence de presse avant le match que Barcelone jouera ce samedi en tant que visiteur à Séville.