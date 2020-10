Alavés – Barcelone : les onze officiels sont là !

Ce samedi 31 octobre 2020, des internationaux béninois ont disputé avec leur club respectif des rencontres très décisives qui n’ont pas été fructueuses. Voici ici les résultats de quelques matches de la journée.

Bundesliga /Allemagne : Cébio Soukou

Dans le cadre de la 6e journée en championnat allemand, le DSC Arminia Bielefeld de l’international béninois Cebio Soukou a reçu la visite du vice champion d’Allemagne, le Borussia Dortmund.

Et déjà tenu en échec deux fois de suite, l’Arminia Bielefed a encore connu l’échec ce samedi. Le Borussia Dortmund a remporté sur (0-2) et enfonce le promu qui occupe désormais 14ème place avec 4 unités.

Ligue 1 française : Steve Mounié

Mauvaise période pour Mounié qui ne retrouve toujours pas le chemin des filets. En effet, le Stade Brestois 2️9 de l’international béninois Steve Mounié a été battu par le Stade Rennais (2️-1️) ce samedi dans le cadre de la 9️ème journée de la Ligue1️ Uber Eats.

Titulaire de la rencontre, l’attaquant béninois a disputé 8️3 minutes avant de se voir remplacer. Sans marquer de but, Mounié a été au moins passeur décisive à la 5️7️ème minute sur l’unique but de son équipe. Cependant, Brest reste à la 1️4️ème place avec 0️9️ points.

Belgique D1 : Yannick Aguemon

OH Leuven de l’international béninois Yannick Aguemon (blessé) a perdu (4️-2️) contre Beerschot VA à l’occasion de la 1️1️ème journée de la Jupiler Pro-League (D1️Belgique). Ainsi, avec 1️8️ points OH Leuven est 0️7️ème au classement général en attendant le reste des matchs de cette journée.

Noverge D1 : Jordan Adéoti

Sarpsborg 0️8️ FF de l’international béninois Jordan Adéoti et Odds BK se sont neutralisés 1️ but partout pour le compte de la 2️3️ème journée de la Tippelegaen (D1 Norverge). Non titularisé, le milieu béninois a fait son entrée en jeu à la 7️5️ème minute. Le Sarpsborg est 0️9️ème et totalise 2️8️ unités.

Ligue 2 française : Yoan Roche, Jodel Dossou, Cédric Hountondji, Sessi d’Almeida

Pour le 9️ème virage de la Ligue2️ BKT, Rodez AF de l’international béninois Yoan Roche et l’AJ Auxerre ont fait dos à dos (2️-2)️. L’international défenseur béninois, titularisé, a disputé l’intégralité de la rencontre. Rodez avec 0️9️ points loge à la 1️6️ème place.

De l’autre côté, Clermont Foot des internationaux béninois Jodel Dossou et Cédric Hountondji est allé battre Valenciennes de Sessi d’Almeida (3️-1️). Les trois écureuils étaient titulaires au coup d’envoie. Et si d’Almeida et Hountondji ont disputé l’intégralité de la rencontre Dossou lui a été remplacé à la 7️5️ème minute.

Pour cette victoire, Clermont totalise 1️5️ unités et se hisse à la 4️ème place contrairement à Valenciennes qui a dégringolé au 1️5️ème rang avec 1️1️ points.