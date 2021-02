Agressé par balles réelles, Galiou Soglo donne de ses nouvelles

Attaqué par balles réelles par des individus ce vendredi 5 février 2021, Galiou Soglo sur TV5 MONDE a donné de ses nouvelles et promet un retour en puissance pour la suite du combat démocratique.

«J’ai reçu une balle dans le thorax, qui est proche de mon coeur. Je ne suis pas en pleine forme. J’ai plusieurs côtes qui ont été fêlées, mais je suis en vie. Je n’ai rien vu venir. J’ai juste entendu les vitres explosés et à un moment donné, j’ai réalisé que j’étais touché. Quand on est attaqué, ça se passe en une fraction de seconde et vous n’avez pas le temps de réaliser. Je ne veux indexer personne. Tout ce que je peux dire, c’est que cela n’était jamais pratiquement arrivé au Bénin encore moins pour un candidat déclaré à la présidentielle. Le sentiment aujourd’hui au Bénin est clivant. Les gens sont dans une situation crisogène. On se pose beaucoup de questions. Mais en ce qui me concerne, je compte aller jusqu’au bout. Je vais aller me soigner et s’il plaît à Dieu et aux mânes de nos ancêtres, je vais rentrer très rapidement pour continuer le combat…»