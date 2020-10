Agathe Auproux : elle publie une photo avec son compagnon sur Instagram !

Après une rupture avec Boris, la journaliste et chroniqueuse Agathe Auproux est restée très discrète sur sa vie sentimentale. Ainsi, pendant plusieurs mois, la jeune brune de 28 ans est restée muette sur le sujet. Les fans ont respecté ce vœu de silence.

Aussi, lorsqu’Agathe Auproux organise une séance de question-réponse en ligne en juin dernier, la question revient sur le tapis. C’était l’occasion à ne pas rater pour poser la fameuse question : «est-ce qu’Agathe Auproux est en couple». L’ancienne chronique de TPMP répond à la question sans faire de détour que c’est bien le cas.

Elle confirme donc être en couple, mais n’a pas souhaité révéler l’identité de son amoureux. Il ne fallait pas plus pour enflammer la toile et entrainer une multitude de spéculation sur l’identité de son conjoint. Mais jusqu’ici, personne n’a encore trouvé la réponse.

La discrétion d’Agathe Auproux sur les réseaux sociaux. Star de la télé, Agathe Auproux est également une star sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Son compte est suivi par plus de 845 milles abonnés. Pour le plus grand plaisir des fans, la jolie brune publie quotidiennement des photos sur son Instagram, et particulièrement sur la mode.

MPossédant un style bien à elle, l’ancienne chroniqueuse présente régulièrement des tenues atypiques qui lui vont à ravir. Pour ce qui est de sa vie son couple, l’identité de son homme est maintenue secrète. Ainsi, malgré le désir des fans d’en savoir plus sur l’homme d’Agathe Auproux, vous devrez vous contenter de quelques clichés furtifs.

Agathe Auproux présente son homme avec une photo présente dans sa story. Bien évidemment, le cliché dévoile monsieur de dos, cachant ainsi son joli minois. Jusqu’à aujourd’hui, Agathe Auproux et son amoureux s’amusent encore à le présenter de manière très furtive.

L’identité de cet homme mystérieux suscite encore et toujours l’intérêt des fans d’Agatha Auproux. Il y a très peu d’informations qui ont fuité à son sujet, on ne connait ni son visage ni son nom. Le 12 aout dernier, elle poste une vidéo avec son compagnon, mais toujours caché.

Par contre, un indice laisse à penser que l’amoureux de l’ancienne chroniqueuse de TPMP vient de Monaco. En effet, la jolie brune semble passer beaucoup de temps dans le sud de l’hexagone. Dans une récente vidéo, elle montrait ses vacances en compagnie de son amoureux.

Agathe Auproux semble avoir trouvé le bonheur. C’est comme une histoire d’amour à la Hollywood avec une fin heureuse. Il faut dire qu’Agathe Auproux avait vécu l’année précédente une terrible année dans sa lutte contre son cancer. D’ailleurs, cette période tragique de sa vie est relatée dans son livre « Tout va bien » sorti il y a un an.

Maintenant que ce passé douloureux est derrière elle, Agathe Auproux profite pleinement de sa vie avec son nouveau compagnon. Un bonheur qu’elle ne souhaite pas exposer au public.