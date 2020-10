Agathe Auproux ! elle a eu des cadeaux d’anniversaire dont un superbe sac !

Ce week-end, Agathe Auproux fêtait ses 29 ans… Elle approche donc dangereusement la trentaine ! Pour l’occasion, elle a eu un magnifique sac.

Ainsi, pour marquer le coup, elle a reçu de nombreux cadeaux dont un superbe sac… Et pas n’importe quel sac ! Il s’agit d’une pièce de la célèbre marque de luxe Yves Saint Laurent… Il est trop canon !

Ainsi, dans un taxi, Agathe Auproux a posté en story son nouvel accessoire en écrivant «mon sac d’anniversaire» accompagné de plusieurs émojis. On voit qu’elle l’adore !

Pourtant, elle n’a pas écrit qui le lui avait offert. S’agit-il d’un cadeau de sa maman ? D’une amie ? Ou de son chéri ? Rien ne nous permet de le dire, mais en tout cas, elle a beaucoup de chance ! On aimerait avoir le même…

Et on ne doit pas être les seuls ! En effet, les abonnés de la belle doivent sûrement valider l’accessoire ! On a donc trop hâte de le voir dans ses posts Insta !